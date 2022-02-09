Восьмой фильм «Миссия невыполнима» станет финальным для Тома Круза

Голливудский актер завершит съемки в серии боевиков, в которых играет с 1996 года. Об этом сообщает Variety со ссылкой на инсайдеров.





По их словам, картина «Миссия невыполнима 8» станет кульминацией всей франшизы и финалом истории агента Итана Ханта, которого играет Том Круз. Седьмая часть закончится на интригующем моменте с целью плавного перехода в восьмой фильм, который логически завершит историю главного героя, добавили источники издания.





Они отметили, что необходимость завершения линии супершпиона оказала давление на Тома Круза и режиссера и сценариста седьмого и восьмого фильмов Кристофера Маккуорри, поскольку их совместная работа должна произвести грандиозное впечатление на аудиторию.





Предполагалось начать съемки двух картин в одно время, однако от этой идеи отказались. Работа над седьмой частью стартует раньше, съемки пройдут в Южной Африке.





Ранее кинокомпания Paramount объявила о переносе релизов последних частей шпионской франшизы. «Миссия невыполнима 7» выйдет в июле 2023 (ранее премьеру назначили на сентябрь 2022-го), а «Миссия невыполнима 8» — в июне 2024 года (ее предполагали выпустить в июле 2023-го). Дату премьеры седьмой части перенесли из-за задержек в работе, вызванных пандемией коронавирусной инфекции. Релиз восьмой части отложили из-за желания Тома Круза закончить съемки этого фильма до выхода предыдущего, добавил собеседник Variety.





Фото: кадр из фильма «Миссия невыполнима»