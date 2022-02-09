Ольга Любимова поздравила коллектив ГИМа с юбилеем

9 февраля 2022 года исполняется 150 лет со дня основания Исторического музея. Министр культуры России поздравила сотрудников Государственного исторического музея с юбилеем, сообщили в ведомстве.





«Дорогие друзья! Искренне поздравляю вас со знаменательным событием — юбилеем Государственного исторического музея!» — говорится в обращении Любимовой.





Министр отметила, что за годы своего существования ГИМ прошел огромный путь и стал крупнейшим музейным комплексом России.





«...Пережил пожары революций, Великую Отечественную войну, был свидетелем смены эпох. И лишь благодаря людям, осознававшим всю степень ответственности перед будущими поколениями за вверенное им наследие, Исторический музей достойно преодолел тяжелые испытания времени», — отметила глава министерства.





Ольга Любимова подчеркнула, что сегодня ГИМ является хранителем коллекций, ценность и значимость которых не имеет аналогов. Выставки, которые он организует, пользуются большим успехом у посетителей разных возрастов.





«Ваш коллектив всегда отличали ответственное отношение к работе и преданность избранному делу. Чувство долга и искренняя любовь к музею позволили не только сберечь, но и приумножить его богатство. Государственный исторический музей — гордость нашей страны, он знаменит не только в России, но и далеко за ее пределами», — сказала глава Минкультуры РФ.





Исторический музей, расположенный на Красной площади в Москве, подготовил к 150-летию масштабную программу, которая продлится в течение всего года.





С 9 по 14 февраля пройдут экскурсии, мастер-классы и квесты. В день рождения музея, 9 февраля, все мероприятия можно посетить бесплатно. ГИМ запустил программу «150 вечеров ГИМ», включающую театрализованные экскурсии и концерты, проект «Четверг в Историческом», а также уникальные экспозиции.





В юбилейном году посетители увидят выставку исторических и современных ювелирных изделий «Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России»; экспозицию в честь 350-летия Петра I; выставку артефактов, пополнивших коллекцию музея за 20 лет; «Сокровища музеев Генуи» с артефактами из музеев Италии, выставку «Война и мир в Древней Греции» с экспонатами из Пергамского музея (Берлин).





Фото: Irina Glazyrina — собственная работа, CC BY-SA 3.0,

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