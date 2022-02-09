В Музей-заповедник «Щелыково» назначен новый директор

Руководить Государственным мемориальным и природным музеем-заповедником А.Н. Островского «Щелыково» будет Анна Родионова. Об этом сообщается на сайте Минкультуры России.





До назначения на пост директора она работала куратором творческой резиденции «Щелыково», расположенной в Костромской области. Родионова сменила на руководящем посту Галину Орлову, которая продолжит заниматься научной деятельностью и сохранением творческого наследия Александра Островского.





«Перед Анной Родионовой стоит задача обеспечить преемственность традиций и привнести новые технологии в музейную работу», — отмечается в сообщении министерства.





Анна Родионова окончила РАТИ-ГИТИС по специальности «менеджер сценических искусств». По окончании вуза работала в учреждениях культуры, занималась организаторской деятельностью. С 1999 года начала работать в Московском театре «Мастерская Петра Фоменко», где в 2009-2018 годах была руководителем труппы. С 2020 года перешла на работу в «Щелыково».





Статс-секретарь — замминистра культуры РФ Алла Манилова вручила Галине Орловой, проработавшей в «Щелыково» более 40 лет, почетную грамоту Минкультуры России за многолетний добросовестный труд.





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