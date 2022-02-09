В Центре имени Мейерхольда пройдет фестиваль особого театра «Протеатр»

В программу Седьмого фестиваля, посвященного темам идентичности и инклюзии, вошли пять постановок из России и Португалии, сообщается на сайте площадки.





Фестиваль «Протеатр. Международные встречи» пройдет с 25 по 27 февраля в Центре им. Вс. Мейерхольда в Москве. Он представляет собой «межкультурный диалог в сфере особого искусства», отмечается в описании проекта.





«Готовы ли мы услышать от фестиваля инклюзивного театра не только интонации экзотического, маргинально-самодеятельного искусства, но и экзистенциальные вопросы? Если вы готовы — приходите на «Протеатр», — отметила программный директор фестиваля Наталья Попова.





25 февраля в 19:00 пройдет пластический спектакль «Время бежит наверх» от студии «ИТС Круг», в котором перформеры и музыканты исследуют «выразительные возможности тела, звука и окружающего мира в попытке понять, что такое время».





26 февраля в 19:00 покажут танцевальную постановку Gabo («Кукла Габо») от португальского коллектива Dançando com a Diferença. Спектакль представляет размышления о «равенстве и различии, уродстве и красоте, реальности и иллюзии».





27 февраля в 19:00 состоится Вечер коротких спектаклей, которые представят театр танца «PROдвижение», Мастерская Анны Ивановой и лаборатория фестиваля «Протеатр». Посетители увидят два пластических дуэта и отчетный показ лаборатории под руководством хореографа Рамона Маркоса (Испания).





Фото: Katya Kraeva, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92087416