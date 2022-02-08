Кокоревское подворье в Москве отреставрируют и приспособят под жилье

Столичные власти разрешили сделать жилым комплекс, построенный в 1860-1867 годах на Софийской набережной. Об этом сообщили в Москомстройинвесте, передает «Интерфакс».





Кокоревское подворье является выявленным объектом культурного наследия. В Москомстройинвесте со ссылкой на MR Group заявили об изменении вида разрешенного использования участка, где он располагается. Это позволит отреставрировать историческое здание и приспособить его под жилье, пояснили в столичном комитете по обеспечению реализации инвестпроектов в строительстве.





Фактически на участке в 0,28 га хотят заново построить часть корпуса, являющегося вторым по значению в историческом ансамбле. В начале 2000-х годов ее разобрали, поскольку часть здания могла разрушиться из-за строительных работ по соседству. Состояние сохранившихся частей оценивается как неудовлетворительное.





Подворье появилось благодаря предпринимателю Василию Кокореву, который к 1860 году объединил несколько участков на Софийской набережной. На этой территории он построил по проекту архитектора Ивана Черника комплекс из гостиницы, торговых площадей и складов. В 1889 году Кокорев продал подворье. После революции комплекс перешел к Минобороны СССР, здания получили несколько надстроенных этажей.



