В Ростове пройдет выставка Александра Аксинина

Экспозиция расположится в Ростовском областном музее изобразительных искусств (РОМИИ), сообщили в пресс-службе площадки.





Выставка «Александр Аксинин — поэтика визуального дискурса» будет работать с 11 февраля по 12 марта.





Посетители смогут «увидеть и почувствовать особенности его визуального дискурса, а также познакомиться с различными, порой изобретенными автором выразительными средствами графики», отметили в пресс-службе музея.





Александр Аксинин (1949-1985) увлекался рисованием с детства, окончил Львовский полиграфический институт. Работал в издательстве и проектном бюро. С 1977 года сосредоточился на творческой деятельности.





«К началу 1980-х годов Александр Аксинин вырабатывает собственный художественный язык, формулирует и реализует в своих работах своеобразные эстетические установки, вбирающие толщи многообразных культурных слоев и создающие целостную художественную вселенную, представленную на выстраданном и выстроенном им же языке метаграфики», — говорится в сообщении РОМИИ.





Творческое наследие графика и художника составляют сотни офортов и акварелей, работ в технике тушь-перо и смешанной технике, несколько живописных полотен и монотипий, архив рукописных текстов, рисунков и эскизов. Работы автора находятся в собраниях музеев и в частных коллекциях многих стран мира .





Фото: пресс-служба РОМИИ