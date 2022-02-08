Вышел трейлер нового сезона «Удивительной миссис Мейзел»

Ролик по четвертому сезону сериала о стендап-комикессе Мириам Мейзел появился на официальном YouTube-канале стриминга Amazon Prime Video.





Новые эпизоды «Удивительной миссис Мейзел» начнут показывать на онлайн-платформе 18 февраля.





Действие сериала продолжится в 1960-м году. В центре сюжета останется жительница Нью-Йорка и разведенная мать двоих детей Мириам Мейзел, которая начала необычную для женщин ее времени карьеру — в стендапе. Она заявляет менеджеру Сьюзи Майерсон, что отныне хочет проводить только сольные выступления и говорить в них только свою правду. Артистка наслаждается творческой свободой, однако ее увлеченность работой начинает мешать отношениям с семьей и друзьями.





Главную роль исполнила Рейчел Броснахэн. В сериале также снялись Алекс Борштейн, Майкл Зеген, Марин Хинкль, Тони Шалуб, Люк Керби и другие актеры. В новом сезоне каст дополнил Джон Уотерс. Создательницей проекта стала Эми Шерман-Палладино, которая выступила исполнительным продюсером вместе с супругом Дэниелом Палладино.





«Удивительная миссис Мейзел» дебютировала весной 2017 года. Сериал успел получить 20 премий «Эмми» и три «Золотых глобуса».





Фото: кадр из трейлера сериала «Удивительная миссис Мейзел»