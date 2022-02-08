Hulu показал трейлер сериала об основательнице Theranos

Ролик по шоу «Выбывшая», основанному на реальной истории предпринимательницы Элизабет Холмс, опубликовали на официальном ютьюб-канале стриминга.





Главную роль в сериале исполнила американская актриса Аманда Сейфрид («Манк», «Хлоя»). Премьера The Dropout состоится 3 марта на платформе Hulu.





В центре истории — американская предпринимательница Элизабет Холмс, основавшая медицинский стартап Theranos. Она заявляет о том, что ее технология будет спасать жизни, однако со временем вскрывается обман. Холмс оказывается на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве.





Вместе с Амандой Сейфрид в сериале задействованы Нэвин Эндрюс, сыгравший бизнес-партнера и бойфренда Элизабет Холмс, Уилльям Мейси, Элизабет Марвел, Уткарш Амбудкар, Кейт Бертон, Стивен Фрай и др.





Элизабет Холмс создала стартап Theranos в 2003 году. Она заявляла, что разработала технологию, позволяющую проводить мгновенный анализ по капле крови. Проект привлек средства инвесторов в размере 945 млн долларов, однако в 2015 году выяснилось, что технология не работает. В 2022 году суд признал основательницу проекта виновной в обмане инвесторов, которые потеряли вложенные деньги. Холмс заявляла, что верила в свои слова, не зная о ложной информации, которую предоставляли ей сотрудники компании. Перед судом также предстанет ее бизнес-партнер и экс-бойфренд Санни Балвани, которого она обвинила в насилии и контроле.





Этой историей заинтересовалась и компания Apple Original Films, которая снимает художественный фильм с Дженнифер Лоуренс в главной роли.





Фото: кадр из сериала «Выбывшая»