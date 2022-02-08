Исторический музей приглашает на празднование 150-летия

9 февраля ГИМ отметит юбилей. К праздничной дате подготовлена масштабная программа, сообщили в пресс-службе музея.





150 лет назад император Александр II дал «высочайшее соизволение» на создание Исторического музея имени цесаревича Александра Александровича в Москве. Важную роль в становлении музея сыграли члены Ученой комиссии А. С. Уваров и И. Е. Забелин, сформулировавшие концепцию, цели и задачи площадки, а также начавшие формирование коллекций и создание экспозиций.





«Благодаря усилиям отцов-основателей музея, его попечителей, директоров и рядовых сотрудников, которые своим подвижническим трудом сохранили и приумножили бесценные коллекции, сегодня Государственный исторический музей — один из крупнейших в мире и крупнейший в России. Здесь хранится культурное достояние всего русского народа — от древнейших археологических памятников до произведений современных мастеров, потому юбилей Исторического музея является большим праздником в культурной жизни всей страны», — отметил директор ГИМа Алексей Левыкин.





Праздничные мероприятия будут проходить в музее в течение всего года. С 9 по 14 февраля пройдут экскурсии, мастер-классы и квесты. 9 февраля все мероприятия будут бесплатными для посетителей. К юбилею музей запустил программу «150 вечеров ГИМ», включающую театрализованные экскурсии и концерты, а также проект «Четверг в Историческом».





В юбилейном году в ГИМе пройдут масштабные выставки. Первым крупным проектом станет «Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России». Весной стартуют выставка артефактов, пополнивших коллекцию за последние 20 лет; технологичный проект «Россия. Дорогами цивилизаций» и экспозиция «Петр I. Путешествия в Европу». Осенью посетителей ждут проект «Сокровища музеев Генуи», созданный совместно с музеями Италии, и международная выставка «Война и мир в Древней Греции» с экспонатами из Пергамского музея (Берлин) и ГИМа.





Фото: пресс-служба ГИМа