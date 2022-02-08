Повредившим полотно Анны Лепорской вандалом оказался охранник

Глаза фигурам на картине ученицы Казимира Малевича пририсовал работник охранной организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Ельцин Центра».





Личность вандала, повредившего картину Анны Лепорской из коллекции Третьяковской галереи, установили в ходе расследования происшествия.





«Это сотрудник частной охранной организации, осуществляющей охранную деятельность «Ельцин Центра», — заявили агентству в организации.





В настоящее время «Три фигуры» находятся на реставрации в Москве. По оценкам экспертов, причиненный ущерб можно устранить без последствий для картины, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу «Ельцин Центра».





Инцидент произошел в декабре 2021 года на выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства», проходившей в «Ельцин Центре» в Екатеринбурге. Неизвестный пририсовал шариковой ручкой глаза к абстрактным фигурам, изображенным на картине Анны Лепорской. Реставрационный совет Третьяковки оценил восстановление полотна в 250 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело о вандализме. Ранее сообщалось, что правоохранители задержали подозреваемого.





Фото: Pawel Maryanov, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49368425