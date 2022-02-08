Netflix анонсировал новый российский сериал

Крупнейший в мире стриминговый сервис планирует снять в России криминальный триллер «ЗАТО», сообщила пресс-служба платформы.





Действие сериала развернется в постсоветское время. В центре истории окажутся журналистка Кристина и милиционер Дашкин, расследующие дело о пропавшем в закрытом городе Лобачевск-4 ребенке.





Производством проекта займется компания «Русское», которая создала сериалы «Зулейха открывает глаза», «Склифософский» и др. Режиссерами проекта выступили Дарья Жук и Станислав Либин, сценаристами — Михаил Шприц, Илья Шеин и Ксения Мчедлидзе. Среди продюсеров значатся Ирина Смирнова и Александр Кушаев. Каст составили Анастасия Талызина, Михаил Тройник, Максим Стоянов, Иван Мулин, Полина Кутепова, Виктория Толстоганова и другие артисты.





Жук отметила, что «ЗАТО» исследует темы, которые ей близки: сложные персонажи, среди которых она выделила харизматичную главную героиню, постсоветское наследие.





Шприц добавил, что сериал расскажет «историю о людях, которые не могут приспособиться к стремительным изменениям в обществе и всеми силами пытаются не потерять себя в ситуации, где никто больше ни во что не верит».





«ЗАТО» выйдет на Netflix по всему миру. Дата премьеры пока не объявлена.





Ранее «Нетфликс» анонсировал три российских проекта: драматические сериалы «Анна К» и «Ничего особенного», в котором снимется Юра Борисов, а также психологическая драма с Александром Петровым, пока не получившая названия.





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