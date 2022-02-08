На Warner Bros. подали в суд из-за четвертой «Матрицы»

Сопродюсер «Матрицы: Воскрешение» обратился в суд из-за релиза фильма на стриминговом сервисе HBO Max. Об этом пишет The Wall Street Journal.





По информации издания, иск к одной из крупнейших американских студий подала австралийская кинокомпания Village Roadshow Entertainment Group. По ее мнению, Warner Bros. намеренно выпустила кинокартину на стриминге раньше времени, хотя понимала, что это негативно отразится на кассовых сборах и экономической выгоде Village Roadshow.





По словам истцов, Warner Bros. нарушила договор с Village Roadshow, который не предполагал одновременного выхода сиквела «Матрицы» в кинотеатрах и на онлайн-платформе. Они полагают, что студия сделала это ради привлечения премиальных подписок на HBO Max в конце прошлого года.





«Матрица: Воскрешение» стала четвертым фильмом научно-фантастической экшн-франшизы, которую сняли Лана и Лилли Вачовски. Над последней кинолентой работала только Лана Вачовски. Релиз фильма в кинотеатрах состоялся 16 декабря 2021 года, а на стриминге HBO Max — 22 декабря. В США «Матрица: Воскрешение» вышла одновременно в кинотеатрах и на HBO Max.





Фото: кадр из фильма «Матрица: Воскрешение»