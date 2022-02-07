Ирландское кино покажут в пяти городах России

07.02.2022
Ежегодный фестиваль ирландского кино откроется в День святого Патрика фильмом «Побег в Ирландию», сообщили ТАСС организаторы.
15-й Ирландский кинофестиваль и Неделя Ирландии стартуют 17 марта. Кинофорум станет центральным событием Дней Ирландии в России, которые в этом году пройдут в десятый раз.
Открытие кинофорума состоится в киноцентре «Октябрь» в Москве, где покажут черную комедию «Побег в Ирландию» Филипа Доэрти. Фестивальные кинопоказы также пройдут в Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Новосибирске.
«В результате долгих лет повышения осведомленности о том, насколько у ирландцев и русских схожие вкусы в литературе, драме, кино и музыке, Неделя Ирландии вполне органично выросла из успеха кинофестиваля, вдохновленного огромным энтузиазмом и — осмелюсь сказать — любовью, которую многие из наших зрителей испытывают к нашей культуре», — рассказал основатель кинофестиваля и Недели Ирландии Джерард Майкл Маккарти.
В рамках Дней ирландской культуры также пройдут фестиваль «День и ночь святого Патрика», на котором выступят ансамбли из Ирландии, Шотландии и России, фестиваль-парад ирландского танца, а также первое в РФ выступление ирландской стендап-комикессы Джоан МакНалли.
Фото: pixabay