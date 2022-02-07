Политехнический музей отметит День российской науки на ВДНХ

Музей подготовил образовательную программу, которая пройдет в павильоне «Рабочий и колхозница», сообщили в пресс-службе Минкультуры России.





С 8 по 13 февраля для посетителей проведут экскурсии, эксперименты и встречи-диалоги с исследователями. Для участия необходимо пройти регистрацию.





8 февраля пройдет беседа «Путь в науку», на которой ученые расскажут, как они пришли в науку и что движет ими в исследовательском поиске. Среди участников заявлены руководитель Института нано-, био-, информационных, когнитивных и социогуманитарных наук и технологий МФТИ Тимофей Григорьев, замглавы по научной работе Курчатовского НБИКС-центра Вячеслав Демин, сотрудник НИЦ «Курчатовский институт» Сергей Ананьев.





8 и 20 февраля эксплейнер Политехнического музея Максим Иванов проведет экскурсию «Это вам не ядерная физика» на выставке «Ф-1: феноменально первый. Атомный проект, который изменил мир». Он поговорит с гостями о том, что такое атомная энергия, откуда она берется в ядре, почему ученым понадобился графит — примерно такой, как в карандашах, — чтобы извлечь ее из урана, и что вообще значит «извлечь энергию».





8 и 12 февраля впервые пройдет экскурсионный тур «Женщины в ядерной физике», который проведут эксплейнеры Политехнического музея Маня Романская и Николь Семенова. Посетители узнают о вкладе в развитие ядерной физики Иды Ноддак, Ирен Жолио-Кюри, Зинаиды Ершовой, Марии Пасвик и Лизы Мейтнер, достижения которых остались незамеченными.





13 февраля жителей и гостей столицы приглашают на прогулку по экспозиции, посвященной физику Анатолию Александрову, который был соратником создателя советской атомной бомбы Игоря Курчатова. Эксплейнер Политеха Николай Чеканов расскажет о научной работе, жизни и личности ученого, а также его вкладе в советский атомный проект.





На выставке «Ф-1: феноменально первый» также проходят бесплатные обзорные экскурсии.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ