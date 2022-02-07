Умер американский композитор-авангардист Джордж Крам

07.02.2022
Автор музыки к фильму «Изгоняющий дьявола» ушел из жизни в возрасте 92 лет. Об этом сообщила звукозаписывающая компания Bridge Records, выпускавшая его записи.
По информации студии, композитор скончался 6 февраля на 93-м году жизни в окружении членов семьи. Другие подробности не приводятся.
Джордж Крам (1929-2022) известен как композитор-авангардист, новатор, приверженец инструментального театра и «технического расширения» музыкальных возможностей.
Примером этого метода стало сочинение Black Angels, в котором струнный квартет извлекает звуки с помощью смычков, бокалов с водой и наперстков. Заключительный отрывок из этого произведения звучит в фильме 1973 года «Изгоняющий дьявола». Музыкант Дэвид Боуи называл Black Angels самым любимым произведением.
Создал десятки камерных, оркестровых, фортепианных, вокальных произведений, а также хоровое сочинение «Аллилуйя» 1948 года. Становился лауреатом «Грэмми» и Пулитцеровской премии.
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