Ландшафтный исторический парк появится на Охтинском мысе в Петербурге

07.02.2022
Концепцию проекта разработали в «Газпром нефти». О новых планах рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский.
«Совместно члены рабочей группы Минкультуры РФ и правительство Санкт-Петербурга пришли к выводу о необходимости создания исторического парка в рамках проекта городского пространства. С учетом предложений рабочей группы ПАО "Газпром нефть" уже переработало концепцию проекта», — написал он в телеграм-канале.
Согласно новому проекту, на мысе создадут парк, благоустроят территорию по контуру бывших фортификаций, установят информационную карту в виде макета крепости Ниеншанц, обозначат очертания Карлова бастиона, разметят вставки с указанием глубины залегания слоев археологического объекта.
Кроме того, планируется создать экспозицию об истории Охтинского мыса, которая войдет в будущий музей археологии в структуре Музея истории Петербурга. Он расположится в Меншиковом бастионе Петропавловской крепости.
По словам Бориса Пиотровского, с помощью современных технологий удастся сохранить археологические находки, включить их в рекреационную зону и сделать доступными для жителей и гостей города, пишет «Интерфакс».
Вице-губернатор подчеркнул, что половину площади будут занимать общественные пространства: ландшафтный исторический парк с деревьями и кустарниками, которые росли на этой территории с древних времен, археологическая выставка, обзорная площадка на крыше, зимний сад, экспозиционные залы, кафе и др.
Фото: pixabay