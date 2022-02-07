07.02.2022
В рамках культурно-просветительской программы к выставке «Михаил Врубель» в Третьяковской галерее состоится концерт «Альбина Шагимуратова. Посвящение Надежде Забеле-Врубель». Об этом сообщает пресс-служба галереи.
Концерт пройдет 9 февраля в 19:00 МСК в Новой Третьяковке (Крымский Вал, 10) на площадке перед Башней Татлина.
Концерт-посвящение Надежде Забеле-Врубель станет ключевым музыкальным событием программы к выставке, где партии Надежды Забелы исполнит заслуженная артистка Российской Федерации Альбина Шагимуратова — обладательница уникального колоратурного сопрано, лауреат крупнейших международных конкурсов.
Великолепный стиль ее пения, неповторимый тембр, безупречный многомерный звук и напряженный психологизм создаваемых ею образов — все это как нельзя лучше способно воссоздать сегодня атмосферу оперных постановок, так увлекших Михаила Врубеля более столетия назад.
Фото: предоставлено артисткой