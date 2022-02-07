В Театре Российской армии заложат памятную звезду Владимира Зельдина

07.02.2022
Церемония состоится в день 107-летия со дня рождения народного артиста СССР, сообщили в пресс-службе театра.
10 февраля в 12:00 в Центральном академическом театре Российской армии пройдет церемония закладки памятной звезды актера Владимира Зельдина, который служил в нем с 1945 года.
Участниками церемонии станут народная артистка СССР Людмила Чурсина, народная артистка РСФСР Алина Покровская, народная артистка РФ и Грузинской ССР Тамара Гвердцители, народная артистка России Ольга Богданова и молодые актеры театра.
«Владимир Зельдин был гордостью всей страны и полным кавалером орденов «За заслуги перед Отечеством», — отметили в пресс-службе.
Владимир Зельдин (1915-2016) работал в Театре армии более 70 лет и выходил на сцену в возрасте 101 года в постановках «Человек из Ламанчи» и «Танцы с учителем». За годы творческой деятельности он сыграл более 60 ролей в театре и более 70 ролей в кино и на телевидении.
«Звездная аллея» появилась в Театре Армии в 2020 году в честь прославивших его театральных деятелей. В фойе театра можно увидеть звезды народных артистов СССР Алексея Попова, Андрея Попова, Любови Добржанской, Нины Сазоновой.
Фото: Alex «Florstein» Fedorov, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46575920