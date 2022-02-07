«Внутри Лапенко» впервые покажут по телевидению

07.02.2022
Российский вэб-сериал, ставший хитом рунета, дебютирует на ТНТ4. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.
Премьера комедийного сериала назначена на 7 февраля. Первый эпизод «Внутри Лапенко» выйдет в 18:00. Серии будут выпускать с понедельника по четверг. Ранее сериал был доступен только в сети.
Действие сериала разворачивается в 1980-1990-е годы. Шоу рассказывает истории нескольких персонажей, которых играет Антон Лапенко. Робкий инженер тоскует по возлюбленной. Журналист хочет разоблачить криминальную группировку «Железные рукава». Рок-группа «Багровый Фантомас» пытается записать трек и занимается хулиганством. Медиаменеджер Ричард Сапогов предается гедонизму и демонстрирует роскошь. Среди других героев — строитель Игорь Катамаранов, художник-эзотерик Гвидон Вишневский, ведущий программы «Сдохни или умри», главарь ОПГ «Железные рукава» и другие.
Сериал «Внутри Лапенко» вышел в декабре 2019 года и быстро завоевал успех у пользователей. Авторами и сценаристами комедийного шоу стали Антон Лапенко, исполняющий главные роли, и Алексей Смирнов, выступающий режиссером проекта.
Фото: кадр из вэб-сериала «Внутри Лапенко»