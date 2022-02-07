Власти Кувейта запретили прокат фильма «Смерть на Ниле» из-за участия в нем Галь Гадот

07.02.2022
Власти Кувейта решили не выпускать в прокат картину Кеннета Браны «Смерть на Ниле» по роману Агаты Кристи из-за участия в нем израильской актрисы Галь Гадот. Об этом сообщает издание The Times Of Israel.
Решение было принято после того, как в соцсетях потребовали запретить фильм из-за службы Гадот в израильской армии в начале 2000-х годов.
В мировом прокате лента «Смерть на Ниле» выйдет уже на этой неделе.
Галь Гадот известна по главной роли в блокбастере 2017 года «Чудо-женщина». Эта лента ранее также была запрещена в некоторых арабских странах из-за участия в ней актрисы.
Фото: YouTube