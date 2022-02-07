Мариинский театр проведет фестиваль «Виртуозы флейты»

07.02.2022
С 17 по 21 марта в петербургском театре в шестой раз пройдет международный фестиваль, посвященный искусству игры на флейте. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинки.
В этом году события фестиваля «Виртуозы флейты», основанного солистом Симфонического оркестра Мариинского театра Денисом Лупачевым, объединены темой «Учитель и ученик». Многие участники учились друг у друга, а теперь преподают и выступают вместе с новым поколением музыкантов.
Хедлайнерами фестиваля стали Филипп Бернольд (Парижская консерватория), Ольга Ивушейкова (Московская консерватория) и Карл-Хайнц Шютц (Венский филармонический оркестр). Флейтисты выступят с сольными концертами и проведут мастер-классы. В форуме также участвуют приглашенные солисты, преподаватели европейских музыкальных вузов, флейтисты оркестра Мариинки.
17 марта в Концертном зале пройдет концерт-открытие, в котором примет участие Симфонический оркестр Мариинки. 19 марта здесь состоится вечер камерных ансамблей с флейтой, а 20 марта — сольный концерт Бернольда и Шютца. 21 марта на этой площадке пройдет концерт закрытия «Виртуозов флейты».
18 марта в зале Рахманинова можно попасть на вечер памяти Александры Вавилиной-Мравинской — легендарной флейтистки, игравшей в оркестре Евгения Мравинского. В концерте примут участие ее ученики. 19 марта здесь же пройдет концерт-лекция «Флейта короля» для детей и взрослых, которые узнают о флейтисте Иоганне Иоахиме Кванце и его ученике, короле Пруссии Фридрихе II, а также услышат их произведения.
18, 19, 20 марта именитые гости фестиваля дадут мастер-классы, в которых могут принять участие студенты музыкальных колледжей и вузов, а также аспиранты. Заявки на участие можно подавать до 5 марта.
Фото: Валентин Барановский © Мариинский театр