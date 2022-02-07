Объем российского анимационного рынка достиг 20 млрд рублей в 2021 году

Объем анимационного рынка в России составил 20 млрд рублей в 2021 году. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС председатель правления Ассоциации анимационного кино (АКК) Юлиана Слащева.

«За 10 лет объем анимационного рынка вырос в пять раз. В 2021 году он составил 20 млрд рублей при том, что в 2011 году не превышал 4 млрд рублей», — сказала Слащева.





По ее словам, за 10 лет также увеличились производственные мощности. Сейчас отрасль объединяет 80 компаний, что почти в три раза больше, чем было в 2011 году, когда их было 30.





Российские студии за этот период создали около 70 полнометражных фильмов и 200 анимационных сериалов. В 2021 году индустрия произвела 120 часов контента, включая полные метры, сериалы и авторскую анимацию.





Ассоциация анимационного кино, которая была основана в 2012 году, объединяет практически все индустриальные анимационные студии страны.





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