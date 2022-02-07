«Гараж» приглашает на конференцию по вопросам инклюзии «Музей ощущений»

Ежегодное мероприятие стартует в Музее современного искусства «Гараж» 11 февраля, сообщили в пресс-службе площадки.





Конференция «Музей ощущений» объединяет специалистов по инклюзии. В этом году участники обсудят, как обогатить опыт разных посетителей, почему это важно и как влияет на развитие институций и общества в целом.





«Конференция этого года — наша попытка осмыслить, что нужно, чтобы изменения шли быстрее, были масштабнее, институции продолжали развиваться сами и развивать свои программы, переосмысливать и перепридумывать форматы взаимодействия, делиться опытом», — отметили в пресс-службе «Гаража».





Работа конференции организована по трем направлениям. 11 и 12 февраля пройдет первый блок «Музеи как место (для) действия и чувствования», включающий ворк-шоп от специалистов по социальной справедливости и этике музеев из Британии, показ ленты Саломе Часнофф «Кодекс фриков» об истории репрезентации инвалидности в голливудском кинематографе, а также дискуссию, приуроченную к публикации «Гаражом» русского перевода книги «Мультисенсорный музей: междисциплинарный взгляд на осязание, звук, запах, память и пространство». Кроме того, участников ждет ужин от художницы Юлии Левин, переосмысляющей идеи ручного труда и чувствования.





С 18 по 20 февраля будет работать второй блок «Музеи и сообщества», в рамках которого пройдут ворк-шопы по поиску новых подходов к созданию текстов к экспозициям на примере кубачинской керамики и анализу методик эффективности инклюзивных проектов, а также дискуссия о практиках работы с различными сообществами в РФ и Великобритании. Работа блока завершится показом перформативных проектов Катрин Ненашевой, Азизы Кадыри и арт-группы «Побеги» в ТЦ «МЕГА Теплый Стан».





12 марта в «Сергиево-Посадском доме-интернате слепоглухих для детей и молодых инвалидов» пройдет третий блок «Музея ощущений», который посвятят обмену опытом. Участники пройдут медиацию в доме-интернате, обсудят альтернативную советскую педагогику и ее влияние на современные подходы к образованию, а также попытаются найти общее в методиках работы.





Фото: пресс-служба музея «Гараж»