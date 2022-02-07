В Китае «Бойцовскому клубу» вернули оригинальный финал

Китайский стриминговый сервис Tencent Video восстановил концовку фильма Дэвида Финчера после критики в Сети, сообщает The Hollywood Reporter.





Оригинальная версия кинокартины по одноименному роману Чака Паланика заканчивается тем, что герой Эдварда Нортона убивает свое альтер эго Тайлера Дердена (Брэд Питт) и вместе с героиней Хелены Бонэм-Картер наблюдает за взрывами небоскребов в знак борьбы с обществом потребления.





В КНР на стриминге Tencent Video выпустили свою версию «Бойцовского клуба», приведенную в соответствие с китайским законодательством. Согласно ему преступники в кино должны понести ответственность за свои деяния, а правоохранители должны восстановить общественный покой.





В итоге вместо оригинального финала в фильме показали текст, объясняющий дальнейшее развитие событий: полиция предотвратила взрывы, арестовала всех преступников и отправила героя в психиатрическую больницу, откуда он со временем вышел.





Цензурированный вариант вызвал негативную реакцию пользователей. Однако даже после возвращения финала «Бойцовский клуб» оказался короче оригинала на 1 минуту. По информации THR, из картины вырезали эротические сцены.





Ранее Чак Паланик одобрил китайскую версию фильма, поскольку она ближе к сюжету книги.





Фото: кадр из фильма «Бойцовский клуб»