Ушла из жизни актриса Маргарита Лосано

07.02.2022
Испанская актриса Маргарита Лосано ушла из жизни в понедельник, 7 февраля, в возрасте 90 лет. Об этом говорится в публикации мэрии города Лорка.
По информации агентства EFE
, актриса скончалась в доме, где проживала в последние годы.
Власти города выразили глубокие соболезнования из-за «столь большой утраты». «Мэрия Лорки объявляет трехдневный официальный траур в связи со смертью актрисы и «приемной дочери» города Маргариты Лосано», — говорится в сообщении.
Маргарита Лосано родилась
14 февраля 1931 года. На счету актрисы десятки фильмов. В частности, она снималась в лентах режиссеров Пьера Паоло Пазолини и Луиса Бунюэля.
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