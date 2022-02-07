Ушла из жизни актриса Маргарита Лосано

Испанская актриса Маргарита Лосано ушла из жизни в понедельник, 7 февраля, в возрасте 90 лет. Об этом говорится в публикации мэрии города Лорка.

По информации агентства EFE , актриса скончалась в доме, где проживала в последние годы.





Власти города выразили глубокие соболезнования из-за «столь большой утраты». «Мэрия Лорки объявляет трехдневный официальный траур в связи со смертью актрисы и «приемной дочери» города Маргариты Лосано», — говорится в сообщении.





В частности, она снималась в лентах режиссеров Пьера Паоло Пазолини и Луиса Бунюэля. Маргарита Лосано родилась 14 февраля 1931 года. На счету актрисы десятки фильмов.





Фото: Pixabay