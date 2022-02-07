Линч сыграет в новом фильме Спилберга

Голливудский режиссер и сценарист Дэвид Линч присоединился к актерскому составу драмы Стивена Спилберга «Фабельманы», сообщает издание Variety.

Детали сюжета пока не раскрываются, но ожидается, что это будет полуавтобиографическая картина, основанная на временах, когда Спилберг рос в Аризоне.





«Фабельманы» станет первым совместным проектом Линча и Спилберга, отмечает РИА Новости.





Линч известен как создатель телесериала «Твин Пикс». Он также получил признание за триллеры «Синий бархат», «Малхолланд Драйв» и другие.





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