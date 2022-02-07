В марте в «Современнике» дебютирует спектакль «Интуиция»

Премьерные показы постановки, созданной по одноименной пьесе Александра Цыпкина, пройдут 1, 2 и 17 марта, сообщается на сайте театра.





Художественным руководителем «Интуиции» выступил Константин Хабенский, режиссером — Данил Чащин.





«Наш последний день здесь и первый Там. Каким он будет? Кто нас Там встретит? О чем мы будем говорить? Александр Цыпкин и Константин Хабенский задались этими вопросами — так появилась пьеса «Интуиция», — говорится в описании спектакля.





«Интуиция» представляет собой 13 монологов «людей, открывших глаза Там». Каждый расскажет о своих сожалениях по поводу того, что можно было бы исправить в последний день жизни. Их будут слушать ангелы и зрители. «Зачем? Узнаем в конце спектакля», — отмечается в описании.





Над постановкой также работали художник-постановщик Николай Симонов, художник по костюмам Анна Хрусталева, художник по свету Александр Сиваев, видеохудожник Михаил Заиканов, режиссер по пластике Николай Реутов.





В спектакле задействованы Сережа Аполлонов, Алена Бабенко, Александр Берда, Сергей Гирин, Артем Дубра, Ульяна Лаптева, Константин Мирошников, Полина Пахомова, Рашид Незаметдинов и другие артисты.





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