Акция «Дарите книги с любовью!» проходит в шестой раз

Мероприятие приурочено к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля более чем в 45 странах. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры России.





VI Общероссийская акция «Дарите книги с любовью!» пройдет с 7 по 14 февраля по инициативе Российской детской библиотеки и ассоциации «Растим читателя».





Цель акции — собрать книги для библиотек малых городов и сел, которые нуждаются в пополнении фондов. В первую очередь необходимы книги для фондов детских библиотек.





Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в сентябре 2021 года, проблемы с доступом к книгам есть у 44% детей младшего школьного возраста и почти 34% подростков. Это связано с маленькими тиражами детских книг и нехваткой финансирования для пополнения фондов библиотек.





Книги принимают в дар в РГДБ, книжных магазинах, школах, музеях, театрах, библиотеках и других учреждениях, присоединившихся к акции в разных городах. Кроме того, можно отправить книги не выходя из дома. Для этого нужно выбрать необходимые издания на сайте проекта «Подари ребенку книгу», купить их в онлайн-магазине и отправить в нуждающуюся библиотеку, оплатив доставку.





С 2017 года в рамках проекта собрали около 1 млн книг.





Книги, которые РГДБ получит от издательств и других партнеров, направят в 51 региональную библиотеку в Астраханской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Калужской, Кемеровской, Курганской, Нижегородской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях и в Хабаровском крае. Библиотеки выберет ассоциация «Растим читателя».





Книги от читателей РГДБ отправят в Харабалинскую межпоселенческую библиотеку в Астраханской области и библиотеку Волжского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей (Волгоградская область).





Международный день книгодарения вносит вклад в поддержку интереса к чтению среди взрослых и детей. И отмечая этот праздник, Российский книжный союз и российские издатели надеются обратить внимание на важную роль литературы во всех аспектах жизни современного человека.

















Фото: пресс-служба Минкультуры РФ