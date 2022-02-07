В Культурном центре ЗИЛ открылась фотовыставка о балете

В экспозицию Artists вошли более 200 портретов, снимков с репетиций, а также интервью героев проекта, сообщили в пресс-службе московской площадки.





7 февраля в Культурном центре ЗИЛ в столице стартовал фотопроект Вадима Штэйна Artists, героями которого стали танцовщики театра «Балет Москва», хореографы и репетиторы.





«Фотовыставка обещает стать своеобразным альманахом театральной жизни», — отметили в пресс-службе. В рамках экспозиции будет представлено более 200 выставочных экспонатов — фоторабот (портретов и фотографий с репетиций), а также текстовых и аудиальных интервью каждого героя.





Для создания проекта Вадим Штэйн провел более 30 интервью, где герои рассуждают о профессии, рассказывают о сложностях, с которыми сталкиваются на жизненном пути.





Artists — междисциплинарный проект, созданный на стыке театра, музея и фотографии. Автор преследовал цель подробно передать профессиональный и личный путь каждого героя с помощью фотоискусства.





Фото: pixabay