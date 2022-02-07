Стартовали съемки спин-оффа «Дракулы» с Николасом Холтом

Компания Universal Pictures сообщила в соцсетях о начале съемок комедийного хоррора «Ренфилд» о слуге знаменитого графа Дракулы.





Главные роли в фильме исполняют Николас Холт (слуга Ренфилд) и Николас Кейдж (граф Дракула). В актерский ансамбль также вошли Аквафина («Прощание», «Восемь подруг Оушена»), Бен Шварц («Космические силы»), Адриан Мартинес («Тайная жизнь Уолтера Митти и Фокуса») и Шохре Агдашлу («Дом из песка и тумана»).





В центре сюжета окажется внезапно взбунтовавшийся Ренфилд, а также его отношения с Дракулой. Действие развернется в современности. Другие подробности сюжета держатся в секрете.





Режиссером кинокартины выступает Крис Маккей, известный по сай-фай экшну «Война будущего», «Лего. Фильму» и анимационному сериалу «Робоцып». Автором идеи выступил Роберт Киркман («Ходячие мертвецы»), сценарий написал Райан Ридли («Рик и Морти»).





О начале съемочного процесса также сообщил в Instagram-аккаунте Митчелл Амундсен («Иллюзия обмана»), который стал оператором проекта. Он показал фотографию с элементами декораций.





Дата премьеры «Ренфилда» пока не сообщается.





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