Аристархов: «Право на свободу творчества никак не предполагает обязанности государства финансировать все подряд»

Директор Института Наследия Владимир Аристархов прокомментировал критику Основ госполитики по сохранению традиционных ценностей во время выступления в Общественной палате.





Российский НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева, который разработал вместе с экспертами, учеными и чиновниками Основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, получил замечания о стилистике подготовленного текста.





Глава института Владимир Аристархов выразил благодарность за критику, а также отметил, что документ сознательно изложен официальным языком, принятым для написания документов стратегического планирования.





«Это не литературно-философский трактат, не поэма, это другой жанр, имеющий свои особенности. Кто-то может счесть его эстетически несовершенным — для нас же главное, чтобы формулировки в тексте не допускали неоднозначного толкования, — сказал он, выступая в ОП. — Тем не менее, знаменателен тот факт, что Основы — это первый правовой документ в новейшей истории России, который критики пытаются оценивать ещё и по красоте слога».





Директор Института Наследия выделил комментарий председателя Союза театральных деятелей Александра Калягина по поводу документа, в котором утверждается, что Основы налагают запрет на все, не связанное с сохранением традиционных ценностей, сделают невозможным творческий эксперимент, воспрепятствуют развитию художественного языка, не позволят деятелям искусства отражать жизнь со всеми ее недостатками и достоинствами, а также станут актом цензуры.





«Прежде всего, поражает уверенность господина Калягина в том, что творческий эксперимент, равно как и отражение жизни, и развитие художественного языка возможны только на пути борьбы с традиционными ценностями. Традиционные ценности — это нравственные ориентиры, определяющие наши границы должного и недопустимого, приемлемого и неприемлемого, добра и зла, наконец. Ценности не диктуют нам ни художественные формы, ни способы отражения жизни. Но никакая новизна форм не может стать оправданием для кощунственного, противоречащего нашим представлениям о добре и зле содержания», — отметил Аристархов.





Он напомнил определение цензуры из закона РФ «О СМИ»: «цензура — это требование предварительно согласовывать сообщения и материалы». В Основах ничего подобного не говорится, подчеркнул он.





«Как бы мы ни относились к традиционным ценностям — мы не вправе запрещать гражданам иметь собственное мнение на этот счёт, придерживаться тех или иных ценностей, традиционной или нетрадиционной ориентации, равно как и создавать художественные произведения в соответствии со своей ориентацией. Такое право закреплено в Конституции, и Основы полностью соответствуют конституционным положениям», — добавил он.





По словам Аристархова, «право на свободу творчества не предполагает обязанности государства финансировать всё подряд и давать деньги на все то, что Калягин, его коллеги или кто-то ещё объявит "искусством"».





«Государство обязано заботиться об эффективности расходования бюджетных средств — в том числе и в сфере культуры. Издание Основ госполитики по сохранению традиционных ценностей как раз дает госслужащему инструмент, помогающий определить приоритеты государственного финансирования. Государство обладает не только правом, но и обязанностью не допускать, чтобы народные деньги тратились на проекты, разрушающие традиционные ценности, подрывающие нашу идентичность и единство нашей страны», — пояснил глава Института Наследия.





Фото: pixabay