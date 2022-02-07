Любимова и Косачев обсудили реализацию нацпроекта «Культура» в Республике Марий Эл

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова обсудила с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым успехи и планы по восстановлению культурных объектов в Республике Марий Эл.

«Мы продолжаем в Республике Марий Эл строительство Дома дружбы народов. На объект уже получено финансирование, работы идут в плановом режиме и завершение возможно раньше намеченного срока», — рассказал Константин Косачев.

Планируется, что здание будущего Дома дружбы будет многофункциональным, в нем будут организованы пространства для проведения конференций, а также холл и танцевальный зал.

По словам заместителя председателя Совета Федерации, в регионе запланирована реконструкция театра кукол под театр юного зрителя.

Работы будут проведены в рамках национального проекта «Культура». Также в рамках нацпроекта в прошлом году в столице региона Йошкар-Оле было открыто новое здание Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая. Строительство продолжалось около семи лет.

«Приятно слышать, что регион восстанавливает и возводит новые культурные пространства. Особенно важно, что открываются площадки, представляющие искусство уникальных национальных коллективов, благодаря чему удается объединить представителей разных национальностей и вероисповеданий», - отметила Ольга Любимова.

В ходе встречи министр культуры республики Константин Иванов также пригласил главу федерального ведомства в Йошкар-Олу на открытие Улановского фестиваля.

Фото: Минкультуры России