Рокфеллеры отреставрировали гобелен с «Герникой» Пикассо для ООН

Американская семья Рокфеллер восстановила гобелен с изображением картины «Герника» Пабло Пикассо и вернула его Совету Безопасности ООН, информирует Associated Press.





Гобелен изготовили с оригинальной картины в 1955 году под руководством Пабло Пикассо. Заказчиком выступил тогдашний вице-президент США Нельсон Рокфеллер, который позже передел гобелен ООН. Работу повесили у входа в зал Совбеза ООН, где она находилась 35 лет.





В начале прошлого года представители международной организации вернули «Гернику» Рокфеллерам. Однако они не уточнили, что гобелен передали владельцам для реставрационных работ.





«[Гобелен] говорит мировому сообществу о настоятельной необходимости укрепления международного мира и безопасности», — отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя возвращение полотна.





«Герника» написана Паблом Пикассо в 1937 году по заказу властей Второй Испанской Республики. Картина размером 7,8×3,5 м посвящена бомбардировке города Герника, расположенного в Стране Басков в Испании. Налет произошел во время гражданской войны в Испании, которая привела к ликвидации республики и установлению военной дикторы во главе с Франсиско Франко.





Фото: Пабло Пикассо — Музей Прадо, Добросовестное использование, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?curid=376403