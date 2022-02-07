Российский кинопрокат возглавил фильм «Падение Луны»

Боевик «Падение Луны» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ. Картина собрала 150,5 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 3 по 6 февраля, пишет ТАСС.

Лента американского режиссера Роланда Эммериха вышла в российский прокат 4 февраля. По сюжету, неизвестные силы сдвигают спутник Земли с орбиты, устремляя его на планету. Спасти земной шар в силах двое бывших астронавтов и сторонник теории заговоров.





Главные роли сыграли Холли Берри, Патрик Уилсон, Джон Брэдли и Майкл Пенья.





На втором месте — российская комедия «Непослушник», собравшая 89,3 млн рублей за выходные. Третье место занял американский триллер «Аллея кошмаров», собравший 34,9 млн рублей.





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