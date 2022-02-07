Певец Леонидов отметит 60-летие концертами в Москве и Петербурге

Сооснователь группы «Секрет» Максим Леонидов собирается отметить 60-летний юбилей концертами в Москве и Санкт-Петербурге. Музыкант представит эстрадный спектакль, пишет «Культуромания».

«Мне не хотелось делать обычный песенный концерт, поэтому мы сделали вечер из двух отделений», — подчеркнул Леонидов.





В первом отделении исполнитель покажет фрагменты мюзиклов с группой «Ленинград Центра», балетом и артистами цирка. Во второй части зрители услышат два десятка лучших песен певца.





В БКЗ «Октябрьский» концерт пройдет 13 февраля, в Московском дворце молодежи — 15 февраля.





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