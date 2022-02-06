Испанский писатель Фернандо Мариас умер в 63 года

На 64-м году жизни скончался испанский писатель и сценарист Фернандо Мариас, сообщает газета El Mundo.

В сообщении издания указано, что причиной смерти писателя стал аутоиммунный гепатит. Точное место его смерти не сообщается.

Многие коллеги писателя уже выразили слова соболезнования по поводу его смерти в соцсетях. Среди них Эспидо Фрейре и Мануэль Вилас.

Фернандо Мариас родился 13 июня 1958 года в испанском городе Бильбао. Писательскую карьеру начал в 1991 году, выпустив роман «Божественный свет».

Читателям также известны его произведения «Дитя полковников» и «Где кончается небо». Помимо романов, Мариас работал и над сценариями для фильмов, в том числе для картины «Второе имя» и для фильма, снятого по «Божественному свету», который вышел в 2003 году и был номинирован на престижную премию «Гойя» в четырех категориях.

Получил ряд наград за свое творчество, в том числе литературную премию Надаля за «Дитя полковников» и Национальную премию Испании по литературе для детей за роман «Где кончается небо».

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