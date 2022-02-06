Фестиваль кино в формате скринлайф пройдет в Татарстане

Режиссер Тимур Бекмамбетов анонсировал проведение фестиваля кино в формате скринлайф в городе Альметьевск в Татарстане, сообщает ТАСС.

По словам режиссера, фестиваль будет проходить в смешанном формате, сочетая онлайн и офлайн-мероприятия. «Это будет, примерно, летом, может июль», — отметил Бекмамбетов.

«Мы думали, фестиваль будет в Силиконовой долине или где-то еще, но так получилось, что первыми, кто откликнулись на наше предложение оказались нефтяные компании, которые находятся в Альметьевске, и это будет очень круто. Фестиваль будет проходить одновременно во всех городах – будет большой онлайн-фестиваль и будет часть офлайн, она будет в Альметьевске», – сказал Бекмамбетов.

Режиссер добавил, что планирует пригласить на фестиваль создателей фильмов этого формата со всего мира. Кроме того, в рамках фестиваля проведут круглый стол.

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