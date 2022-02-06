Финал международного конкурса Competizione dell’Opera пройдет в Москве

На Новой сцене Большого театра России состоится финал международного конкурса вокалистов-исполнителей итальянской оперы Competizione dell'Opera, сообщает ТАСС.

«На Новой сцене Большого театра состоится грандиозное событие: финал, гала-концерт и церемония награждения победителей международного конкурса вокалистов-исполнителей итальянской оперы Competizione dell’Opera при участии симфонического оркестра Большого театра под управлением маэстро Тугана Сохиева», – говорится в анонсе, опубликованном организаторами смотра. Ведущей вечера выступит победительница конкурса «Мисс Вселенная – 2002» Оксана Федорова.

Каждый из 12 финалистов должен будет исполнить по две арии. Выступления будет оценивать жюри, в которое вошли руководители оперных театров и агентур, кастинг-директора, режиссеры и заслуженные оперные исполнители – всего 21 эксперт.

Победителя ждет денежный приз в размере 10 тыс. евро, за второе место присуждается 6 тыс. евро, за третье – 4 тыс. евро.



Отборные туры проходили в России (в Москве и Санкт-Петербурге), а также в других странах Европы, в Азии и Южной Америке. Принять участие в них могли молодые вокалисты: женщины в возрасте до 35 лет и мужчины до 37 лет включительно. К полуфинальным прослушиваниям в Москве были допущены около 120 певцов из более чем 35 стран.

Большой театр в третий раз принимает смотр, который проходит ежегодно и в этом сезоне отмечает 25-летие. «То, что юбилейный, 25-й конкурс проходит здесь, – очень знаменательно», – приводит агентство слова члена жюри конкурса, главного дирижера и музыкального руководителя Большого театра Тугана Сохиева.

Фото: A.Savin, CC BY-SA 3.0