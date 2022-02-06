Лауреатов премии «Белый слон» объявят в Москве

В Москве 6 февраля будут объявлены имена лауреатов Национальной премии киноведов и кинокритиков «Белый слон» по итогам 2021 года, сообщает ТАСС.

Проведение мероприятия запланировано в гибридном формате. За победу в номинации «Лучшая главная мужская роль» будут соревноваться Филипп Янковский, Мераб Нинидзе, Юра Борисов.

В категории «Лучшая главная женская роль» среди лауреатов Милана Агузарова, Ксения Раппопорт, Тинатин Далакишвили. Номинацию «Лучший фильм» представляют картины «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, «Медея» Александра Зельдовича, «Нуучча» Владимира Мункуева.

Специальный приз за вклад в профессию на церемонии получит киновед и режиссер Любовь Аркус. Основанная бывшим президентом Гильдии киноведов и кинокритиков Мироном Черненко Национальная премия кинокритики и кинопрессы вручается с 1998 года.

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