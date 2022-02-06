Лауреатов премии «Белый слон» объявят в Москве

06.02.2022
Проведение мероприятия запланировано в гибридном формате. За победу в номинации «Лучшая главная мужская роль» будут соревноваться Филипп Янковский, Мераб Нинидзе, Юра Борисов.
В категории «Лучшая главная женская роль» среди лауреатов Милана Агузарова, Ксения Раппопорт, Тинатин Далакишвили. Номинацию «Лучший фильм» представляют картины «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, «Медея» Александра Зельдовича, «Нуучча» Владимира Мункуева.
Специальный приз за вклад в профессию на церемонии получит киновед и режиссер Любовь Аркус. Основанная бывшим президентом Гильдии киноведов и кинокритиков Мироном Черненко Национальная премия кинокритики и кинопрессы вручается с 1998 года.
Фото: Pixabay