Объявлены победители фестиваля итальянской эстрадной песни в Сан-Ремо

Дуэт Мамуда и Бланко был признан лучшим на 72-м фестивале итальянской эстрадной песни, проходившем в театре «Аристон» в Сан-Ремо, сообщает ТАСС.

Подведение итогов фестиваля демонстрировалось в эфире первого канала государственного канала RAI. В сообщении газеты la Repubblica указано, что победителям фестиваля в Сан-Ремо будет предоставлена возможность представить страну на «Евровидение-2022», которое пройдет в Италии после победы в конкурсе в прошлом году итальянской группы Maneskin.

Это не первый триумф Мамуда (Алессандро Махмуда) в Сан-Ремо – прежде он одержал победу в 2019 году. Подсчет оценок осуществлялся на основе комбинированных результатов голосования публики, журналистского жюри и телевизионной аудитории.

На втором месте оказалась певица Элиза, а на третьем – ветеран итальянской эстрады Джанни Моранди. Всего в конкурсе приняли участие 25 исполнителей, а трансляции фестиваля велись на протяжении пяти вечеров, что вновь подтвердило его статус самой рейтинговой программы итальянского телевидения.

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