Театральный фестиваль «Пять вечеров» стартует в Петербурге

В Петербурге открывается 18-й театральный фестиваль «Пять вечеров» имени Александра Володина, сообщает ТАСС.

«С 2020 года Всероссийский театральный фестиваль «Пять вечеров» поменял формат: по нечетным годам собирается театральная программа, по четным - лабораторная и образовательная. Специальная программа «Первая читка» представит новые пьесы, которые еще никто не слышал и не ставил», – рассказали в пресс-службе.

Арт-директор проекта театровед Марина Дмитревская в первый день выступит в Библиотеке имени Владимира Ленина с общедоступной лекцией «Что-то знает Шура Лившиц: Александр Володин вчера и сегодня», сообщили в пресс-службе фестиваля. Фестиваль пройдет при поддержке комитетов по культуре Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

На конкурс «Первая читка», уже заслуживший высокий авторитет среди драматургов, было представлено порядка 400 заявок. За формирование шорт-листа отвечали режиссер Анатолий Праудин, драматург Светлана Баженова, театральный критик, доцент ГИТИСа Алена Карась, художественный руководитель театра «Человек» Владимир Скворцов, актер МХТ имени Антона Чехова Анатолий Белый.

Эскизы по пьесам будут показаны 7-9 февраля в Театре «На Литейном», который выступил официальным партнером фестиваля, где будут показаны спектакли «Антарктида» режиссера Петра Чижова и «Звезды в черной дыре» в постановке Ивана Рябенко, которые стали репертуарными, впервые представ на «Первой читке». Также по следам «Читки» 2020 года директор фестиваля режиссер Виктор Рыжаков снял фильм с участием исполнителей Агриппины Стекловой и Александра Паля «День мертвых» по пьесе Алексея Еньшина «Родительский день», который представят 9 февраля.

В память о дне рождения драматурга, сценариста и поэта Александра Володина, 10 февраля, пройдет предпремьерный показ спектакля Руслана Кудашова «Записки нетрезвого человека», герой которого – российский интеллигент конца ХХ века. В этот день участники фестиваля возложат цветы к могиле драматурга на Комаровском кладбище.

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