Российская премьера драмы «Штурм» пройдет в Москве

06.02.2022
«6 февраля КАРО.Арт представляет в Большом зале киноцентра «Октябрь» российскую премьеру новой картины Адильхана Ержанова «Штурм», – сказано в сообщении. После показа режиссер выступит перед аудиторией в онлайн-формате.
По словам одного из продюсеров драмы Серик Абишев, картина получила большой отклик зарубежной прессы по итогам показа на Роттердамском кинофестивале. Сюжет ленты рассказывает о событиях в вымышленном поселке Каратас, где неизвестные в масках захватывают школу, но не предъявляют требований.
Из-за снежной бури местные полицейские не могут вызвать подкрепление из города, поэтому учитель принимает решение сформировать штурмовую группу из родителей, чьих детей держат в заложниках.
По словам режиссера картина представляет собой «симбиоз казахстанского и российского кино». Продюсерами «Штурма» с российской стороны выступили Александр Плотников, Борис Хлебников, Наталья Дрозд и другие.
Фото: кадр из фильма «Штурм»