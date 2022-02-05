Выставка «Арт мир» начала работу в Нижнем Новгороде

05.02.2022
По словам куратора проекта Марии Богдановой, основной темой большинства проектов в этом году посвящены теме экологии. Одним из главных экопроектов «Березовый лес».
«Человек был очень плотно связан с лесом, он умел в нем находиться, получать в нем для себя много благ, а современный человек для леса существо чужеродное, поэтому присутствие необученного человека там приводит к очень тяжелым последствиям. Почему была выбрана именно береза как символ взаимодействия леса и человека? Потому что береза — это символ России, символ русской души», — прокомментировала проект Богданова.
Тамбовская область на выставке представила проект «Лик света», посвященный преподобному Серафиму Саровскому, монастырям и храмам, которые напрямую связаны с ним. Он также сопровождается видео-артом.
В рамках выставки также представлена графика, резьба по дереву, бронзовая и керамическая скульптура и многое другое.
Фото: Pixabay