Выставка «Арт мир» начала работу в Нижнем Новгороде

05.02.2022

Выставка «Арт мир» начала работу в Нижнем Новгороде

На выставке «Арт мир» на территории Нижегородской ярмарки представили около 2,5 тыс. работ более 150 авторов из России, Армении, Франции и Грузии, сообщает ТАСС.

По словам куратора проекта Марии Богдановой, основной темой большинства проектов в этом году посвящены теме экологии. Одним из главных экопроектов «Березовый лес».

«Человек был очень плотно связан с лесом, он умел в нем находиться, получать в нем для себя много благ, а современный человек для леса существо чужеродное, поэтому присутствие необученного человека там приводит к очень тяжелым последствиям. Почему была выбрана именно береза как символ взаимодействия леса и человека? Потому что береза — это символ России, символ русской души», — прокомментировала проект Богданова.

Тамбовская область на выставке представила проект «Лик света», посвященный преподобному Серафиму Саровскому, монастырям и храмам, которые напрямую связаны с ним. Он также сопровождается видео-артом.

В рамках выставки также представлена графика, резьба по дереву, бронзовая и керамическая скульптура и многое другое.

Фото: Pixabay