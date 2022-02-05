Советский джазмен и актер Олег Молокоедов умер в 74 года

05.02.2022

Советский джазмен и актер Олег Молокоедов умер в 74 года

На 75-м году жизни в Вильнюсе скончался пианист, клавишник, музыкальный журналист, педагог и актер Олег Молокоедов, сообщает «Российская газета».

В сообщении родственников сказано, что причиной смерти джазмена стало кардиологическое заболевание.

Олег Павлович Молокоедов родился 10 апреля 1947 года в румынском городе Брашове. Обучался в Вильнюсском музыкальном училище по классу аккордеона, далее изучал композицию в Литовской государственной консерватории.

С середины 60-х начал выступать на таллинской сцене со своим квартетом и в дальнейшем участвовал во множестве эстрадных и джазовых коллективов Литвы. В 1979 году начал сотрудничать с корифеем «вильнюсской школы» саксофонистом Владимиром Чекасиным.

С 1981 года преподавал джаз в музыкальной школе имени Двариониса. После распада СССР Молокоедов продолжил заниматься музыкой: собирал разные составы, участвовал в ансамблях других музыкантов, в основном – из числа последователей «вильнюсской школы».

Фото: kino-teatr.ru