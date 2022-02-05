Disney+ разработает сериал по мотивам книжной серии «Ужастики»

05.02.2022
В новом шоу зрители узнают историю пяти старшеклассников, навлекающих сверхъестественные силы на свой город. Теперь подросткам предстоит спасти жителей городка от нахлынувших бедствий, одновременно с тем раскрывая секреты из молодости своих родителей.
Над сериалом будут работать Роб Леттерман и Николас Столлер. Столлер также выступит в роли исполнительного продюсера фильма.
Книжная серия «Ужастики» стала одной из самых продаваемых в мире. Серия насчитывает более 200 книг, которые были изданы на 32 языках мира.