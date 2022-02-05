Личные вещи Эдуарда Лимонова распродали с аукциона на 10 млн рублей

Стихи, письма, рукописи, фотографии и другие предметы писателя и политика Эдуарда Лимонова проданы на торгах аукционного дома «Литфонд» за 10 млн рублей, сообщает «Афиша Daily».

По словам генерального директора «Литфонда» Сергея Бурмистрова реализовано 95% лотов, а результаты продаж практически в семь раз превысили ожидаемые значения. Общая стартовая цена всех предметов составляла 1,5 млн рублей.

Организаторы отметили, что наибольшую заинтересованность у участников торгов вызвали неопубликованные стихи, цветные фотографии американского периода писателя, обмеры фигур советских знаменитостей, сделанные Лимоновым, который одно время зарабатывал пошивом джинсов. Лот под названием схема знакомств — список художников и поэтов с рисунком и рукописью Лимонова, относящиеся к 1973 году, — ушел с молотка за 240 тыс. рублей, хотя его начальная цена составляла 60 тысяч.

Фотография, где изображен писатель со своей третьей женой, певицей и писательницей Наталией Медведевой, была оценена в 400 тысяч рублей при начальной цене 15 тысяч. Особенность фото в том, что оно было сделано первым после знакомства и обнародовано впервые.

Большая часть представленных на аукционе материалов принадлежала художнику Вагричу Бахчаняну, второй жене Лимонова — модели и писательнице Елене Щаповой, искусствоведу, галеристу и издателю Алле Зайцевой, художнику Игорю Андрееву.

Фото: Pixabay