В Театре Вахтангова рассказали о планах открытия памятника Этушу, Яковлеву и Лановому

05.02.2022
Директор театра Кирилл Крок во время поездки в Екатеринбург рассказал, что очень хотел бы в начале театрального сезона, в сентябре этого года, памятник открыть. По его словам, все необходимые на данном этапе согласования властей уже получены.
Крок добавил, что в данный момент идет работа над концепцией памятника. Когда этот вопрос будет решен, комиссии по монументальному искусству предстоит процесс утверждения макета.
Ранее Крок сообщал, что комиссия по монументальному искусству Московской городской думы согласовала и утвердила эту инициативу.
Фото: A.Savin, FAL