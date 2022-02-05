Маколей Калкин выпустит документальный реалити-сериал о своем кризисе

Американский актер Маколей Калкин готовит документальное шоу о своем кризисе под названием «Кризис среднего возраста Маколея Калкина», сообщает Variety.

В качестве продюсера шоу выступит компания Lightbox. По словам самого актера, с кризисом он столкнулся, когда отметил 40-летие.

«Спасибо, что напомнили мне, что мне уже за 40. Ну, вместо того чтобы делать из мухи слона, я решил, что мы просто должны сделать об этом шоу. В этом есть смысл», — написал Калкин в своем Тwitter.

Проект расскажет о путешествии Калкина по странам в поисках ответов на вопросы о жизни, взрослении, отцовства, супружеских отношений. Прежде стало известно о том, что Калкин сделал предложение актрисе Бренде Сонг. 41-летний Калкин и 33-летняя Сонг познакомились на съемках фильма в Таиланде.

Фото: кадр из фильма