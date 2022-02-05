Выставка работ самодеятельных художников открылась в Дагестане

05.02.2022
В сообщении указано, что региональный проект «Самородки» реализуется в Дагестане с 2012 года. Благодаря проекту у художников-любителей и мастеров декоративно-прикладного искусства появилась возможность заявить о своем творчестве.
«Сегодня мы представляем таких художников, как Мирисмаил Сеидов, Гаджи и Ибрагим Сунгуровы. Это замечательные, талантливые художники. Каждая их работа – это отдельное произведение искусства, которое показывает талант автора, его видение и индивидуальность», – говорится в сообщении директора Республиканского дома народного творчества Мариты Мугадовой.
Фото: пресс-служба министерства культуры Дагестана