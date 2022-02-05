Выставка работ самодеятельных художников открылась в Дагестане

05.02.2022

Выставка работ самодеятельных художников открылась в Дагестане

Более 100 работ самодеятельных художников выставили в Дагестане в рамках Года культурного наследия народов России на выставке «Самородки Дагестана», сообщает ТАСС.

«Республиканский дом народного творчества совместно с Дагестанским музеем изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой организовали выставку самодеятельных художников «Самородки Дагестана», которая проходит в рамках Года культурного наследия народов России. На выставке представлено более 100 работ самодеятельных художников», – сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.

В сообщении указано, что региональный проект «Самородки» реализуется в Дагестане с 2012 года. Благодаря проекту у художников-любителей и мастеров декоративно-прикладного искусства появилась возможность заявить о своем творчестве.

«Сегодня мы представляем таких художников, как Мирисмаил Сеидов, Гаджи и Ибрагим Сунгуровы. Это замечательные, талантливые художники. Каждая их работа – это отдельное произведение искусства, которое показывает талант автора, его видение и индивидуальность», – говорится в сообщении директора Республиканского дома народного творчества Мариты Мугадовой.

Фото: пресс-служба министерства культуры Дагестана