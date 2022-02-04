В Музее Москвы открылась выставка уникальных древних артефактов

04.02.2022
В экспозицию вошли предметы, найденные при археологических раскопках Щербинского городища в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
С 4 февраля по 3 апреля работает выставка «Защитники Щербинского. Новые поступления в археологическую коллекцию Музея Москвы», подготовленная с Институтом археологии РАН.
Щербинское городище — памятник дьяковской археологической культуры, расположенный на берегу Пахры в Домодедове. На этой территории располагалось поселение, укрепленное рвами и валами. Самые ранние находки датируются эпохой раннего железа, самые поздние относятся к VI-VII векам н.э.
В экспозицию вошли украшения, детали женских костюмов, наконечники стрел, фрагмент меча, глиняные грузики. Одни из самых уникальных экспонатов — бронзовые серьги и подвески: в древности начищенные до блеска украшения выглядели как золотые. Хорошо сохранившие украшения говорят о высоком уровне жителей поселения, отметили в музее.
Посетители также увидят отполированную вилочковую кость лебедя с выгравированными знаками. Ученые предполагают, что она связана с культом лебедя, распространенным среди финно-угорских племен. Однако точное предназначение артефакта пока не установлено.
Раскопки Щербинского городища проходили в начале 1960-х годов, а также в прошлом году. Осенью 2021 года на Щербинском городище началась стройка, которую удалось остановить, но значительная часть культурного слоя была утрачена. Археологи нашли несколько тысяч артефактов, свидетельствующих о быте и культуре дославянского населения территории. Находки с обеих экспедиций поступили в Музей Москвы.
Фото: shakko, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15421492